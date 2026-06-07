Ladispoli, tra natura e storia: passeggiata della III T dell’Alberghiero nel Bosco di Palo –

Una passeggiata nel bosco di Palo per concludere l’anno in modo diverso fra natura e storia del territorio: è quella che ha visto protagonisti il 4 giugno gli studenti della III T dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dai docenti Dina Cerroni, Daniele Manzo e Concetta Allocco. “Il Bosco di Palo rappresenta uno degli ultimi esempi di foresta planiziale del litorale laziale, un patrimonio naturale di grande valore da preservare e tutelare. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di quest’area geografica, – ha sottolineato il Prof. Manzo – ricco di biodiversità e di bellezza. Per questo abbiamo deciso di trascorrere questa giornata all’aria aperta, svolgendo una lezione diversa dal solito, che unisce l’educazione ambientale alla scoperta del territorio locale”. Durante il percorso, gli studenti hanno anche approfondito la storia della Tenuta di Palo, strettamente legata al Castello Odescalchi, che domina il paesaggio circostante, senza dimenticare La Posta Vecchia, storica dimora rinascimentale affacciata sul mare, costruita sui resti di un’antica villa romana e oggi considerata uno dei luoghi più prestigiosi della costa laziale. “Un autentico viaggio fra natura, storia e cultura – ha aggiunto la Prof.ssa Cerroni – che ha offerto ai nostri allievi la possibilità di conoscere più da vicino le straordinarie ricchezze di questo luogo a cui è legata anche la scomparsa del celebre artista Caravaggio. Il modo ideale – ha concluso – per salutare l’anno scolastico, celebrando insieme il valore dell’apprendimento per un giorno fuori dalle aule, a contatto con un patrimonio naturale e storico che rende unico il territorio di Ladispoli”.