Corrente a singhiozzo e avvisi “fantasma”: la rabbia dei residenti di via di Zambra

Corrente interrotta, ormai, con frequenza, ma non solo. E ‘ su via di Zambra a Cerveteri, zona martoriata da una serie di criticità, che si alzano polemiche su come viene gestita la sospensione dell’energia elettrica con scarsi preavvisi. In effetti non hanno tutti i torti i cittadini, che si vedono, a loro insaputa, sena luce in molte ore della giornata a causa dei lavori. “Giusto che si facciano – afferma Giorgia – ma che almeno ci avvisino con una comunicazione più e efficace. Ci troviamo dei fogli di quaderno appesi su dei pali, in strada, dove non esiste un passaggio pedonale. Dovremmo avere una vista bionica per intravederli – afferma Roberto Maria – Pertanto che si faccia delle comunicazioni più rapide ed efficienti, tali da poterci organizzare” . In quella zona, tra l’altro, esistono aziende artigianali, molto spesso in panne per l’assenza di energia