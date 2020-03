Chiusura degli uffici postali e banche a Santa Marinella, Tidei: “ATM funzionanti. Le pensioni saranno erogate regolarmente”

Condividi Pin 221 Condivisioni

La chiusura simultanea dell’Ufficio postale di Santa Marinella e degli istituti bancari cittadini ha destato preoccupazione tra la gente così come per tutti coloro a cui spetta, secondo il DPCM l’erogazione della pensione prima della scadenza.

A chiarire la situazione direttamente il primo cittadino Tidei dopo un colloquio telefonico con il Dirigente dei Rapporti Istituzionali di Poste Italiane.

TIDEI – il Funzionario mi ha rassicurato sul funzionamento dell’ATM, bancomat per intenderci dove è possibile ritirare denaro contante e fare molte delle operazioni possibili allo sportello. Lo stesso direttore mi ha confermato che provvederà ad organizzare l’ufficio postale in maniera tale che i cittadini potranno, prima del 27 ritirare la pensione. Provvederò a sollecitare gli istituti bancari cittadini – prosegue Tidei – per garantire un minimo di servizio a tutte quelle persone che non usano l’home banking e che hanno necessità urgenti comprovate.

I servizi postali e bancari sono servizi di pubblica utilità e devono in qualche modo essere garantiti senza uno sbarramento totale, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione al COVID -19.

Debbo dire che ho trovato nel colloqui di oggi – aggiunge Tidei – ampie rassicurazioni ma voglio essere molto schietto, non esiterò a rivolgermi alla Procura della Repubblica se non ci saranno forme di collaborazione da parte di chi svolge servizi di pubblica utilità.

Approfitto di questa nota stampa – conclude Tidei – per invitare la cittadinanza ad utilizzare buon senso , come dicevano i latini “est modus in rebus” – c’è una misura nelle cose , e poi, cosa più importante, RESTATE A CASA.