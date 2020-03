Condividi Pin 15 Condivisioni

“Obiettivo è collaborare per il bene della nostra cittadina”

Coronavirus, De Angelis – Orsomando: “Prosegue la nostra responsabile collaborazione per superare la grave emergenza”

All’inizio di questa pericolosa e maledetta pandemia “Coronavirus” portatrice di gravi e, a volte letali, problematiche di salute ed esistenziali che stanno mettendo a dura prova le famiglie e in “ginocchio” la nostra economia, abbiamo offerto la nostra piena collaborazione al Sindaco di Cerveteri proprio perché, in un momento così delicato per il Paese e il nostro Territorio, le forze politiche dovrebbero mostrarsi compatte, collaborative e propense a lavorare insieme per la salute e il bene di tutti i cittadini oltre ogni steccato e divergenza politica.

Siamo seriamente convinti che il “governo della politica”, “della maggioranza e dell’opposizione”, “della destra e della sinistra”, di scomode interrogazioni e mozioni potrà tornare soltanto una volta superata questa emergenza, adesso Cerveteri non se lo può permettere perché è il tempo dei fatti e non delle chiaccihere o delle “comparsate televisive” a cui siamo stati abituati.

In questi giorni abbiamo lavorato in silenzio, come tutti avrebbero dovuto fare, senza isterismi, ma con molta attenzione e abbiamo apprezzato che, durante queste settimane, il Sindaco abbia recepito gran parte dei “suggerimenti” e di quanto da noi proposto in alcuni articoli ed email (comprese alcune segnalazione fatte su rifiuti e presunte discariche abusive), a cui non diamo pubblicità per rispetto di tutti e del momento.

Oggi, ci permettiamo di consigliare a questa Amministrazione proprio per spirito di collaborazione istituzionale, di vigilare con più attenzione e controllare alcune specifiche operazioni come, ad esempio, la sanificazione (anche se non obbligatoria ma essenziale) di determinate aree perché, proprio oggi, ci sono state inviate foto e commenti da alcuni cittadini su via Oscar Romero che dimostrano una metodologia di spruzzatura e sanificazione non proprio idonea come, sarebbe opportuno verificare, se tutte le attrezzature protettive utilizzate dagli operatori ecologici della Camassa sono a norma o no (vedi le mascherine indossate che sembrano non rispettare alcuni parametri) come sarebbe opportuno verificare anche il numero di passaggi della citata sanificazione (valutandone un potenziamento), la validità delle attrezzature e il controllo della tipologia di sanificante utilizzato (dovrebbe essere sanificante germicida specifico ed omologato e non altri tipi) che, tra l’altro, andrebbe spruzzato e passato, non solo sulle strade, anche su tutti i passamano, ringhiere, panchine, muretti etc.

Il Comune provveda a richiedere, congiuntamente a tutte le forze politiche, ai propri referenti e all’attuale Governo un supporto di forze militari a sostegno dell’attività effettuata dall’esiguo numero delle forze di Polizia Locale, della Protezione Civile e Forze dell’Ordine che ringraziamo, sin da ora, per il lavoro svolto e il notevole spirito di sacrificio. Il Comune si faccia carico di verificare e nel caso far fornire a tutti gli autisti dei mezzi pubblici, compresi gli operatori della Multiservizi e società terze, ogni presidio sanitario previsto alla difesa da contagio covid-19, guanti, mascherine a norma e gel disinfettanti come, potrebbe essere importante, pretendere l’attivazione di una sanificazione degli autobus, mezzi lavorativi e mezzi di raccolta rifiuti, ogni giorno.

Ribadiamo la sospensione delle richieste pagamento canoni di locazione per quei conduttori di immobili di proprietà comunale sia che hanno attività economiche/commerciali/professionali e sia che no come, sarebbe utile all’economia dei territori, effettuare da parte dell’Amministrazione comunale il pagamento anticipato di tutti i debiti verso le imprese senza aspettare la regolare scadenza in modo da dare liquidità alle stesse.

Vogliamo suggerire anche l’importanza di tutelare la salute e l’incolumità sui luoghi di lavoro potenziando tutti gli ausili protettivi e facendo adeguata istruzione. Come indichiamo la necessità di creare una rete di sostegno per le categorie più fragili ed esposte, anziani soli, disabili, malati cronici, che anche nei bisogni più quotidiani, spesa, reperimento di farmaci potrebbero essere soli e per i quali va potenziato il servizio di consegna a domicilio di cibo e medicinali in caso di bisogno. Sempre nello spirito di fattiva collaborazione abbiamo avuto informazione, dalla nostra amica – cittadina Sig.ra Pamela Zompanti che in questi giorni, l’Istituto Superiore di Sanità, ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria.

Tali indicazioni richiedono nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al Coronavirus difatti, per chi è in quarantena obbligatoria i rifiuti non devono essere differenziati ma vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti agli animali domestici che non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Invece, se non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

A fronte di quanto segnalato e visto che ci sono anche diversi Cittadini che, anche per un tempo ridotto, portano fuori il loro cane, vanno a piedi a fare la spesa o in Farmacia (esigenze essenziali), chiediamo a questa Amministrazione, di prendere urgenti accordi con la ditta ATI Camassa/ASV che gestisce il Servizio di igiene Urbana, per predisporre una raccolta eccezionale e quotidiana di tutti i RIFIUTI ABBANDONATI presenti sul Territorio, al fine di evitare eventuali possibilità di diffusione del virus e contaminazione del suolo pubblico.

Tale intervento eviterebbe, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, anche alle unità preposte al controllo di tali abbandoni (Guardie EcoZoofile, Polizia Locale), di “metter mano” nei sacchi abbandonati.

In un momento come questo c’è bisogno di unità politica e di uno sforzo comune che scavalchi colori e qualsiasi etichetta di partito senza agitare bandiere partitiche e, proprio per questo, siamo ancora fiduciosi e in attesa che il Sindaco ci coinvolga direttamente malgrado le nostre molteplici offerte di disponibilità a 360°. Adesso c’è bisogno di collaborare nell’interesse traversale di tutta la comunità proprio perchè tutti noi consiglieri siamo uomini e donne con un’ampia rete di relazioni sociali e professionali e dobbiamo lavorare per il bene comune, cercando di mettere da parte ogni tipo di frizione. È necessario, ora, tenere alto il livello dei controlli ed invitiamo, ancora una volta, la popolazione a restare a casa seguendo le indicazioni che vengono fornite dai canali istituzionali.

Andrà “TUTTO BENE” – Forza CERVETERI, Forza ITALIA e Auguri a Noi Tutti.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando