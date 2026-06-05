Nuovo calo rilevato dal Mimit: diminuisce anche il costo del gasolio. Consumatori e imprese guardano con fiducia all’estate

Carburanti, continua la discesa dei prezzi: benzina self sotto 1,93 euro al litro –

Prosegue il trend di riduzione dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il costo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale è sceso a 1,926 euro al litro, confermando una fase di graduale alleggerimento per automobilisti e trasportatori. Anche il gasolio registra una flessione, rafforzando un andamento che prosegue ormai da diverse settimane.

La diminuzione dei prezzi arriva in un momento particolarmente importante per la mobilità degli italiani, con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento degli spostamenti per vacanze e turismo. Un pieno meno oneroso rappresenta una boccata d’ossigeno per milioni di famiglie che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con rincari energetici e inflazione.

Secondo gli osservatori del settore, il calo è legato principalmente all’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio e alla stabilizzazione dei mercati energetici. Sebbene i prezzi rimangano superiori ai livelli registrati prima delle tensioni geopolitiche degli ultimi anni, il trend attuale segnala una graduale normalizzazione del comparto.

Effetti positivi potrebbero arrivare anche sul fronte dei costi logistici e del trasporto merci. Una riduzione del prezzo dei carburanti, infatti, tende a riflettersi nel medio periodo sui costi di distribuzione delle imprese, contribuendo a contenere le pressioni sui prezzi al consumo.

Le associazioni dei consumatori accolgono con favore la diminuzione, ma invitano a mantenere alta l’attenzione affinché i ribassi alla pompa si traducano in benefici concreti e duraturi per cittadini e imprese. La speranza è che il trend possa consolidarsi nelle prossime settimane, favorendo una stagione estiva caratterizzata da maggiore mobilità e minori costi per gli spostamenti.

Dopo mesi di forte volatilità, il mercato dei carburanti sembra dunque avviarsi verso una fase più stabile, offrendo segnali incoraggianti sia per l’economia reale sia per il bilancio delle famiglie italiane.