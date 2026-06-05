Una panchina gialla per Daniele Papa: il ricordo della sindaca Gubetti e della comunità di Cerveteri

CERVETERI – Un luogo di sosta, di riflessione e di bellezza per tenere vivo il ricordo di un giovane che ha amato profondamente la sua città. Al Parco della Legnara, proprio nei pressi dell’Ufficio Tributi, è stata inaugurata una panchina gialla dedicata a Daniele Papa, il ragazzo tragicamente scomparso nel 2020.

Alla cerimonia di svelamento si sono stretti attorno al ricordo di Daniele la mamma Franca, il papà Mario e i tantissimi amici che hanno voluto omaggiare ancora una volta il suo indimenticabile sorriso. Presente anche la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha voluto condividere un pensiero profondo e toccante per ricordare come Daniele fosse diventato, nella sua giovane vita, una parte attiva e pulsante della comunità locale.

Una panchina gialla per Daniele Papa

“Una panchina dalla quale poter vedere il mare, i tramonti”, ha commentato la sindaca Gubetti, sottolineando il valore simbolico dello spazio scelto. “Tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato lo porteranno sempre nel cuore: ora da questa panchina potremo amare e ammirare la bellezza dei nostri cieli che tanto amava, insieme a lui”.

Durante l’evento è stata letta una commovente poesia firmata da Marco Cerbella, dedicata proprio a Daniele e alla sua passione per il volo. Versi che trasformano il dolore della perdita nella leggerezza di un volo eterno:

“Forse pensate che da quassù non vi guardi impegnato come sono a livellare l’orizzonte… Ora che quelle ali sono diventate coriandoli e io sono vento, è la brezza a spingere delicatamente il mio volo nel cielo azzurro da sempre sognato… Vi sorrido e vi mando un bacio nel vento!”

Da oggi, il Parco della Legnara si arricchisce di un angolo speciale: un punto da cui guardare l’orizzonte e il mare, sentendo Daniele ancora vicino, come una brezza leggera che continua a vegliare sulla sua Cerveteri.