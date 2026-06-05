FL5, giugno da incubo per i pendolari: stop ai treni, ritardi e corse cancellate

Dall’11 al 14 giugno circolazione sospesa tra Roma Aurelia e Civitavecchia, treni limitati e sostituiti dai bus

Per i pendolari della linea ferroviaria FL5 si prospetta un mese di giugno particolarmente complicato. A lanciare l’allarme è il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord che, attraverso il presidente Andrea Ricci, ha illustrato il calendario dei lavori infrastrutturali e delle modifiche alla circolazione che interesseranno la tratta utilizzata ogni giorno da migliaia di viaggiatori del litorale nord, compresi i residenti di Cerveteri e Ladispoli.

«Sta per arrivare un mese terribile», avverte Ricci, sottolineando come ai cantieri già programmati si aggiungano ulteriori interventi legati agli obblighi del Pnrr e alle prescrizioni dell’Authority sulla cosiddetta “lunga rotaia saldata”. Una sovrapposizione di lavorazioni che rischia di generare pesanti disagi lungo tutta la linea.

Il periodo più critico sarà quello compreso tra l’11 e il 14 giugno, quando la circolazione ferroviaria verrà completamente sospesa tra Roma Aurelia e Civitavecchia per consentire lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Durante quei giorni i treni saranno limitati e sostituiti da autobus.

I disagi non si fermeranno però a metà mese. Dal 25 al 28 giugno sarà infatti interrotto anche il traffico ferroviario tra Tarquinia e Capalbio, con ulteriori limitazioni e servizi sostitutivi su gomma.

Tra il 15 e il 22 giugno sono inoltre previsti rallentamenti con modifiche agli orari fino a 40 minuti, limitazioni di alcune corse a Roma Ostiense e cancellazioni di diversi collegamenti tra Roma, Ladispoli e Civitavecchia. Dal 19 al 21 giugno si aggiungeranno ulteriori aumenti dei tempi di percorrenza dovuti agli interventi sulla lunga rotaia saldata, mentre dal 23 giugno al 31 luglio entreranno in vigore altri rallentamenti che, pur risultando meno pesanti, andranno a sommarsi alle modifiche già previste.

Una situazione che preoccupa particolarmente in vista dell’inizio della stagione estiva. L’aumento del flusso turistico verso il porto di Civitavecchia, legato alle partenze delle navi da crociera, potrebbe infatti determinare un forte sovraffollamento dei convogli ancora in servizio.

Per questo il Comitato Pendolari invita tutti gli utenti a controllare quotidianamente orari e aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. L’unica nota positiva arriva dalle giornate del 2 e del 7 giugno, quando sono stati programmati treni aggiuntivi tra Roma Termini e Civitavecchia per alleggerire il carico di passeggeri lungo la linea.