‘Cura Italia’, ecco il decreto

Dai congedi parentali ai negozi: tutte le misure previste dal governo

Il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ‘misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il cosiddetto ‘cura Italia‘ per fronteggiare l’emergenza coronavirus, è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale (in edizione straordinaria). E’ quindi entrato in vigore.

Vi alleghiamo il pdf con il testo completo.