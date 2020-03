Condividi Pin 28 Condivisioni

28710 le persone attualmente positive. 2257 sono in terapia intensiva, 12090 in isolamento volontario

Coronavirus, oggi 475 deceduti. Guarite più di 1000 persone

Sono stati appena diffusi i dati odierni relativi alla diffusione del coronavirus nel nostro paese. I morti oggi sono ben 475, ma sono 1084 le persone guarite in un solo giorno. Si tratta di un aumento del 37% rispetto a ieri. I guariti dall’inizio della diffusione del virus sono 4025.

Le persone risultate positive oggi sono 2648, in calo rispetto ai giorni precedenti. Il totale delle persone attualmente positive è pari a 28710 persone. Di queste 12090 sono in isolamento volontario e presentano sintomi lievi o nulli. 2257 sono ricoverate in terapia intensiva.

Il numero totale dei positivi da inizio diffusione è pari a 35.713. (28710 + 4025 + 2978)

Le persone che hanno perso la vita, la maggior parte di esse con coronavirus e non per coronavirus, sono 2978. Il 70% è composto da persone di sesso maschile. La fascia di età più colpita è quella dagli 80 anni in sù.

Conferenza stampa del 18 Marzo 2020 ore 18:00 🔴 Coronavirus: l'aggiornamento quotidiano con il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, sull'emergenza e sulle attività messe in campo. Segui la diretta 👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Mercoledì 18 marzo 2020