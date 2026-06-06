Campo di Mare, residenti contro la musica notturna: “Spostate gli eventi”

Con l’estate ormai alle porte, a Campo di Mare si riaccende la protesta dei residenti del lungomare, che denunciano i disagi provocati dagli eventi musicali organizzati a ridosso delle abitazioni. Secondo i cittadini, la musica ad alto volume si protrarebbe fino a tarda notte, rendendo difficile il riposo e la normale fruizione degli spazi domestici.

I residenti spiegano di aver più volte segnalato il problema all’amministrazione comunale attraverso Pec e comunicazioni dirette, senza però ottenere risposte concrete. Pur non essendo contrari alle iniziative estive e al loro richiamo turistico, chiedono che gli eventi vengano trasferiti in aree più lontane dalle case.

L’obiettivo, spiegano, è trovare un equilibrio tra le esigenze dell’intrattenimento e il diritto dei cittadini alla tranquillità. Una richiesta che torna puntuale anche quest’anno, nella speranza che venga individuata una soluzione condivisa prima dell’avvio della stagione estiva.