Cerveteri, Gubetti: “Impianti di videosorveglianza attivi nel territorio, collaborazione con le Forze dell’Ordine costante”

“Il comune di Cerveteri già da diversi anni ha costruito un sistema di videosorveglianza che monitora tutti i nodi sensibili della città come le strade di accesso alle frazioni e alcuni luoghi sensibili come il lungomare, i parchi, e le scuole. In questi anni spesso proprio grazie a questo sistema sono stati individuati i responsabili di atti illeciti. Più volte sono state infatti preziose, sia per la nostra Polizia Locale che per le Forze dell’Ordine del territorio, per individuare i responsabili di eventi delittuosi o di qualsivoglia forma di reato. Mi sento pertanto di respingere al mittente le informazioni erronee che troppo spesso sto leggendo sui social e sui media locali circa l’assenza di questo prezioso e fondamentale strumento di sicurezza nel territorio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, di concerto con la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti.

“La testimonianza più diretta relativa al funzionamento delle nostre telecamere di videosorveglianza è quando siamo riusciti ad individuare, in piena estate, i giovani responsabili che si erano resi artefici della sassaiola nei confronti di un autobus del servizio di Trasporto Locale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la mattina seguente infatti, le Forze dell’Ordine si sono immediatamente messe in contatto con la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti proprio per poter acquisire le immagini catturate dai nostri impianti di videosorveglianza. Ma non solo, penso anche a quando ci sono stati i ripetuti eventi di furti fuori dalla scuola per mano di un uomo che fracassava i finestrini delle auto in sosta fuori dalle scuole, siamo riusciti ad individuarlo nel giro di pochi giorni proprio grazie alle telecamere”

“Attualmente sono 21 gli impianti di telecamere operativi nell’intero territorio comunale di Cerveteri – prosegue il Sindaco – il nostro obiettivo è di incrementare sempre di più questa rete di sorveglianza per aumentare il controllo soprattutto in zone critiche, ma bisogna sempre considerare la conformazione del nostro territorio e l’estensione dello stesso esattamente 134 km quadrati di superficie. Cerveteri è caratterizzata da numerose e lunghe strade di campagna per un totale di oltre 250 km. Continueremo a lavorare sulla tematica, di concerto con la Giunta comunale tutta, gli Uffici e chiaramente il Corpo di Polizia Locale, che ringrazio per il capillare lavoro che sempre svolge”