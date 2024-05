Basket Ladispoli, quarti di finale per la serie C: Gara 1 è della Mistercucina –

Al PalaSorbo di Ladispoli la Mistercucina Dinamo riesce a mantenere il fattore campo e vince per 61 a 52 contro Basket Sant’Anna Morena una gara dura e combattuta fino agli istanti finali.

L’emozione del pubblico delle grandi occasioni ma soprattutto l’emozione di disputare un playoff in un campionato in cui l’obiettivo principale era “solo” la salvezza, si fa decisamente sentire e i ragazzi di coach Crocicchia ci mettono 15 minuti prima di sciogliersi un po’; le percentuali al tiro, anche da sotto i tabelloni, sono del tutto insufficienti ma almeno in difesa le cose hanno funzionato bene, e cosi in una gara a basso punteggio alla fine ha vinto la squadra che ha corso di più ed ha avuto conseguentemente più tiri a disposizione.

Ora la Dinamo provera’ a chiudere la questione mercoledi in casa del Sant’Anna, cosa difficile ma non impossibile; viceversa, bisognera’ attendere Domenica prossima la replica al PalaSorbo per decidere chi in semifinale affrontera’ la vincente dell’altro quarto tra Petriana e Albano.

Parziali e tabellini

Dinamo vs Sant’Anna Morena 61-52

14-12 19-13 16-12 12-15

Bernini 6, Di Francesco 20, D’Alonzo 7, Profumo N. 2, Profuno D. 2, Fois (cap) 5, Verdone 8, Laza 2, Mangiola 6, Ukmar 3