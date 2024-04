Santa Marinella: al liceo “Galilei” ricordano Guglielmo Marconi

Il Nobel Guglielmo Marconi un esempio per tutti gli studenti”

Un incontro partecipato con una platea di giovani studenti insegnanti radioamatori quello che si è svolto ieri, nella aula magna del Liceo Galilei di Santa Mariella dedicato alla presentazione della ristampa del libro: “Il mio papà ha inventato la radio”. Un testo originale dedicato al premio Nobel Guglielmo Marconi, che verrà distribuito anche in altre scuole del territorio che è stato redatto dai ragazzi delle scuole medie Carducci di Santa Marinella con la supervisione e il coordinamento del professor Livio Spinelli. Un nuovo appuntamento inserito nell’ambito del ricco programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale di Santa Marinella, in occasione del 150simo anniversario della nascita del famoso scienziato che trascorse alcuni anni, con la sua famiglia e la figlia Elettra nella ex base aereonautica di Torre Chiaruccia. Presente all’incontro il sindaco Pietro Tidei l’assessore alla cultura Gino Vinaccia , il professor Livio Spinelli da moltissimi anni lo studioso delegata a tutte le attività marconiane con il quale, da oltre un anno collabora la signora Marilena Curti. Approfittando della presenza di tanti giovani, il sindaco Tidei si è brevemente soffermato sui cambiamenti, epocali nel mondo delle trasmissioni raggiunti proprio grazie agli esperimenti sulle onde elettromagnetiche che Marconi compì proprio a Santa Marinella. – “Procederemo per stralci, i fondi in bilancio già ci sono. anche alla acquisizione secondo il cosiddetto federalismo culturale della base di Torre Chiaruccia cosi da poter dare seguito al completamento del Parco della Scienza Guglielmo Marconi, un sito che diverrà luogo di massima attrazione. anche turistica”. E sempre agli studenti si è rivolto l’assessore Vinaccia. “Vorrei ricordare oggi a questi nostri giovani.- Ha esordito il delegato alla cultura- a prendere esempio da questo scienziato, divenuto premio Nobel per la fisica che è stato anche lui un ragazzo che ha subito qualche sconfitta ma che non si mai arreso non ha mai abbandonato i suoi sogni, che ha studiato e si è impegnato per raggiungere quei risultati sensazionali che oggi cihanno proiettato nell’ era moderna delle comunicazioni”. Un concetto semplice, quanto fondamentale quello espresso dall’ ‘assessore Vinaccia che è anche quello che ha ispirato il video che è stato realizzato, nell’ ambito di un loro progetto didattico dai ragazzi dalla 5 C dell’istituto Marconi di Civitavecchia. che hanno raccontato proprio di un giovane pioniere della fisica divenuto uno dei più importanti inventori, mai vissuti al mondo. Il sindaco Tidei e l’assessore Vinaccia hanno poi voluto ringraziare la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco assente solo a causa del grave lutto subito con la perdita dell’amato marito. La dottoressa Sarracco e la Fondazione , infatti hanno supportato fattivamente tutte le iniziative volte a celebrare Guglielmo Marconi, promosse dall’amministrazione comunale di Santa Marinella.

Il prossimo appuntamento , come anticipato al termine dell’incontro è fissato per il 26 aprile con l’avvio delle manifestazione dell’ anno marconiano 2024.

Il sindaco Avv Pietro Tidei