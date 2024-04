Roma: incendio in una palazzina, muore un uomo di 69 anni carbonizzato-

Alle 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una palazzina a Roma in via Caposile n.10, nel quartiere Prati, l’incendio è scoppiato nell’appartamento del quarto piano, dove viveva un uomo di 69 anni morto carbonizzato.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incendio, sul posto oltre i Vigili del Fuoco anche la Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada. L’appartamento è stato reso inutilizzabile per i gravi danni recati dalle fiamme .Sul posto FF.OO ,118 ,auto medica.