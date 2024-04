Un evento promosso dal partito democratico di Santa Marinella – Santa Severa per valorizzare le realtà produttive locali e creare nuove sinergie

Il PARTITO DEMOCRATICO S. MARINELLA – S. SEVERA rende noto quanto segue.

Grande e partecipata adesione ieri all’evento “Il territorio incontra l’Europa”, svoltosi nella sala “Flaminia Odescalchi” di S. Marinella, nel quadro degli incontri ”La politica al servizio dei cittadini”, organizzati dal circolo PD locale. Evento riuscito grazie anche alla cittadinanza sempre più sensibile alle tematiche che riguardano le opportunità per il territorio. All’evento, introdotto dalla segretaria del circolo PD Lucia Gaglione e moderato dalla consigliera comunale PD Paola Fratarcangeli, hanno partecipato con l’eurodeputata PD Camilla Laureti, Resp. delle Politiche Agricole, numerosi rappresentanti di aziende che operano sul territorio per presentare problematiche, necessità, progetti in corso e prospettive future.



Il focus è stato incentrato su alcune delle realtà economiche del nostro territorio poco conosciute, poco valorizzate e non connesse tra loro: agricoltura, floricoltura e pesca, quindi sulla necessità di sostenerle in una crescita in chiave moderna. Un progetto, insomma, per una nuova proposta turistica, che sviluppi anche le potenzialità che potrebbero offrire durante tutto il corso dell’anno il territorio collinare e la creazione nel porto di Santa Marinella di un mercato del pesce fruibile da residenti e turisti. Massimo Pistola, portavoce dei Floricoltori di Santa Marinella, ha aperto la discussione, presentando i problemi che hanno portato negli ultimi anni al declino della floricoltura della città, una volta davvero fiorente, sottolineando la necessità di modernizzare gli impianti e di fare rete tra le piccole aziende locali. Gianfranco Fratarcangeli, presidente della Piccola Cooperativa tra Pescatori di Santa Marinella, ha esposto l’importanza di un sostegno economico e logistico per rilanciare la pesca locale, a cui ha fatto eco Massimiliano Sardone della UILA Pesca, che ha ribadito la necessità di modifiche legislative anche da parte della UE per rendere più efficiente, moderna e remunerativa l’attività dei pescatori, soprattutto delle piccole organizzazioni.



Guendalina Morani, a nome della sua azienda nata negli anni ‘30, ha raccontato l’esperienza nell’agricoltura e nell’allevamento, a cui si è aggiunta l’accoglienza e l’attività di ristorazione, precisando che l’agricoltura richiede però oggi anche una reinvenzione del ruolo dell’agricoltore, che ha bisogno di affidare ad esperti i sempre più complessi compiti burocratici richiesti da una legislazione italiana ed

europea in continuo cambiamento. Andrea Cherubini, IT Manager della Ethical Innovation, ha quindi presentato la realizzazione già pienamente operativa di una realtà all’avanguardia: la certificazione della filiera agroalimentare di ciascun prodotto attraverso la tecnologica “blockchain”, che garantisce al produttore e soprattutto al consumatore tutti i passaggi che hanno portato a produrre e mettere in commercio ogni singolo prodotto.

Interessanti anche i due interventi fuori scaletta di Alessio Gismondi, Presidente di CNA, e Stefano De Paolis dell’AZ. Gattopuzzo, presenti tra il pubblico, che hanno portato il loro punto di vista sulle potenzialità e le criticità del territorio. Nel suo intervento conclusivo l’eurodeputata Camilla Laureti ha accolto con molto interesse tutti gli spunti emersi dalla discussione e illustrato il suo impegno costante sul campo a visitare aziende e produttori per ascoltarne esigenze e proposte. Dopo aver sottolineato i problemi che comunque ancora rimangono nella determinazione dei costi dei prodotti al consumo, ha ribadito la sua ferma volontà di riportare nelle sedi legislative della UE, ma anche in quelle italiane, le istanze dei produttori, che richiedono certamente interventi urgenti e adeguati alle loro esigenze.

Al termine dell’incontro ha quindi così concluso la segretaria PD Lucia Gaglione: “Ringrazio tutti gli intervenuti per il contributo così interessante e prezioso portato alla discussione.

Da questo incontro emerge la necessità sempre più stringente che i Comuni del territorio facciano rete e lavorino insieme su progetti condivisi per un futuro sostenibile per tutti. In questa ottica il PD di Santa Marinella, insieme al Coordinamento dei Circoli PD del Litorale Roma Nord, rappresentato in sala dai rispettivi segretari, è già a lavoro per impegnarsi in questa direzione. Ringraziamo infine l’Onorevole Camilla Laureti per la sua grande disponibilità e per i suoi interventi molto apprezzati dal pubblico numeroso.

