Voce del basket e del calcio. Mai sopra le righe

Morto Franco Lauro, il giornalista della Rai aveva 58 anni

Morto Franco Lauro, il giornalista della Rai aveva 58 anni – Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo, in particolare del basket e del calcio. Il veterano della Rai, volto fra i più noti e apprezzati di RaiSport, dal lunghissimo curriculum, è stato trovato morto nel pomeriggio a Roma, colpito probabilmente da un infarto: aveva 58 anni. Fino alla stessa giornata di Pasqua aveva lavorato negli studi della Rai, come faceva dal 1984.

Da quel che si è appreso è stata la compagna a dare l’allarme al 112 perché non l’aveva sentito nell’ultima giornata. L’equipaggio del 118 e la pattuglia dei carabinieri si sono fatti aprire la porta dell’appartemento nella centrale via Croce dai vigili del fuoco. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, come ha fatto pure il fratello maggiore Salvatore, oncologo di fama. Il giornalista è stato trovato morto sul letto, era ancora vestito. Tutto lascia supporre un malore fulminante, forse nella notte di Pasquetta, che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto con il cellulare. Non è stata al momento ordinata l’autopsia. Anche di recente, non più tardi della scorsa settimana, si era fatto visitare da un cardiologo.