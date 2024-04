Maccarese, auto in fiamme al casello dell’autostrada A12 –

Auto prende fuoco al casello di Maccarese: è successo nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A12, dove i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti con l’equipaggio della 26A. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda proprio alla barra del casello in direzione Civitavecchia, per cause ancora da accertare. I Vigli del fuoco si sono recati prontamente sul posto e hanno cominciato le operazioni di spegnimento riuscendo, in breve tempo a domare l’incendio sull’automobile e a far sì che il rogo non si propagasse per l’intero casello. La conducente del veicolo, una ragazza, non è stata ferita. Sul posto presenti anche gli uomini della Polizia stradale.