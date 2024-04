Cerenova, insorge la protesta dei cittadini per la pista ciclabile in via Agylla –

“Insorge la Protesta dei cittadini di Cerenova a Marina di Cerveteri, per la realizzazione da Parte del comune della pista ciclabile sorta da un giorno all’altro in maniera irresponsabile, in quanto toglierà moltissimi posti auto per poter parcheggiare, non darà la possibilità di fermata ai portatori di Handicap specialmente davanti alla scuola materna ed elementare di via Agylla, per una pista ciclabile collocata in un punto non idoneo perché toglierà quasi metà della carregiata stradale in una strada a doppio senso di marcia dove transitano Cotral, autobus di linea e mezzi pesanti”.

É quanto afferma in una nota Riccardo Marinelli presidente del circolo dei fratelli d’Italia litorale del Lazio.

“Ho chiesto – conclude – una consulenza di alcuni nostri regali di fiducia per poter formulare un ricorso al TAR nonché segnalazione alla corte dei Conti e Prefettura”.