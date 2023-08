Ladispoli, il 5 e 6 agosto “Castellaccio in festa” –

Fine settimana di festa al Castellaccio dei Monteroni. Il locale Comitato, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato per sabato e domenica l’evento “Castellaccio in festa” con un ricco programma che prevede giochi per bambini, esposizione di trattori d’epoca, spettacoli con cavalli e pony, musica e la riscoperta delle genuinità e dei prodotti delle campagne di Ladispoli.

“L’evento – dice Lorena Panzini, consigliere comunale delegata ai rapporti con il quartiere Monteroni e le campagne – nasce con l’obiettivo di riscoprire la storia della frazione rurale ed invitare i residenti ed i cittadini a conoscere un territorio unico nel suo genere. Sarà una festa popolare per trascorrere tutti insieme un week end di allegria e di allegria, riscoprendo quel senso di aggregazione che la pandemia aveva soffocato. A nome dell’amministrazione rivolgiamo un ringraziamento al Comitato del Castellaccio dei Monteroni ed a tutti i cittadini che si sono messi a disposizione per realizzare queste due giornate in cui rilanceremo anche l’importanza della vocazione agricola del territorio di Ladispoli. Un grazie anche all’assessore al turismo e spettacolo Marco Porro per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa”.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 agosto dalle ore 16 alle 21.