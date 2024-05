La carica dei tifosi del Cerveteri, domenica tutti allo stadio per conquistare la salvezza

Sono annunciati 400 tifosi sugli spalti

Inizia il conto alla rovescia per domenica prossima , in vista dell’ultimo atto della stagione, la finale spareggio per la permanenza in Promozione. Per spingere i verde azzurri alla vittoria serve una grande partita e un pubblico da favola. Contro il Tarquinia, che vanta molti ex verdea azzurri in squadra, non sarà una gara agevole, sebbene i cervi abbiano a disposizione due risultati su tre. I tifosi stanno preparando una bella coreografia, animata da fumogeni e bandiere.

Gli Ultras, i quali si sono rivelati la migliore sorpresa della stagione, sono in fermento per regalare all’ingresso in campo una coreografia importante. Il Cerveteri ha giocato l’ultimo spareggio per la permanenza in Promozione, perdendolo, contro il Santa Mariella nel 2012, allo stadio Enrico Galli. E nel 2022 ha vinto ad Aranova, il play out per rimanere in Eccellenza.