Il PD Cerveteri soddisfatto del bilancio di previsione

Comunicato Stampa del Partito Democratico Cerveteri, bilancio di previsione 2024-2026: finanziati fondamentali interventi per la città

Il gruppo consigliare del Partito Democratico Cerveteri ha accolto con soddisfazione l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 avvenuta nel corso della massima assise di oggi. Di seguito la nota del circolo etrusco:

E’ con grande soddisfazione che annunciamo l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 che consentirà all’ente di poter avere un fondamentale strumento per garantire la continuità amministrativa, la capacità di programmazione consentendo di scongiurare l’esercizio provvisorio.

Vogliamo ringraziare l’intera struttura amministrativa e in particolare l’Assessore al Bilancio, Alessandro Gnazi, per l’impegno profuso che ha consentito di addivenire all’approvazione del principale strumento di programmazione economico-finanziaria dell’amministrazione comunale entro il 31.12.2023. Scadenza prevista dalle norme vigenti ma che spesso segue le proroghe concesse dal Governo portando i Comuni ad approvare il bilancio tra marzo e giugno riducendo la capacità d’azione della macchina amministrativa e creando forti ritardi sull’avvio delle opere pubbliche.

Riuscire ad approvare questo atto in tempi utili è dunque un grande beneficio per la città e consentirà di avviare con regolarità tutti i servizi erogati ma soprattutto di avviare con tempestività gli interventi di investimento fondamentali per le cittadine e i cittadini. In particolare darà la possibilità di avviare le manutenzioni straordinarie di immobili e scuole per circa € 790.000, interventi di rifacimento del manto stradale per € 950.000, la messa in sicurezza del Borgo di Ceri e del ponte di Via di Ceri per € 750.000, la messa in sicurezza del Parco della Legnara per € 150.000, l’ampliamento del cimitero di Via dei Vignali per € 800.000, interventi di ripristino della rete idrica per l’irrigazione e della rete di pubblica illuminazione di Cerenova con uno stanziamento triennale di € 2.780.000 (di cui € 990.000 nel 2024), la realizzazione di un ponte per l’attraversamento pedonale della Via Fontana Morella per € 150.000.

Oltre a questi investimenti riferiti al 2024 molte sono le opere finanziate per il 2025 tra cui la riqualificazione di Piazza Aldo Moro per 1 milione di euro, opera fortemente voluta dal Partito Democratico.

Un altro importante risultato che ci riempie di gioia è stato approvato dal Consiglio Comunale di oggi, ovvero la delibera che autorizza l’acquisto del campo sportivo della frazione del Sasso e che consentirà l’acquisizione a patrimonio comunale dello stesso. Un servizio importantissimo per il nostro borgo medievale e un ulteriore segnale di attenzione nei confronti delle frazioni.