Guardie Ecozoofile Fareambiente in azione: a Cerveteri nuove segnalazioni di serpenti sul territorio

Riportano infatti le Guardie Ecozoofile Fareambiente sul proprio profilo Facebook:

“I primi risvegli…

Da due settimane a questa parte l’impennarsi delle temperature ha portato i serpenti dormienti del nostro territorio a cominciare a strisciare incontro alla primavera. Nulla di cui preoccuparsi è il ciclo della natura e dopo la latenza invernale è normale incontrarne sul proprio cammino. Non vi sono esplosioni demografiche ne nidi di vipere nascosti in ogni anfratto, anche perché detto tra noi il 95% delle segnalazioni di vipere che abbiamo ricevuto in questi anni si sono rivelate essere altri serpenti, tra l’altro innocui come la natrice dal collare (che udite udite ha la testa triangolare), che purtroppo il più delle volte sono loro che temono per la propria vita se incontrano l’uomo.

Fatte le dovute premesse veniamo al recupero di ieri, in centro urbano a Cerveteri dove una signora spaventata si è ritrovata un bell’esemplare di Biacco (Hierophis viridiflavus) in giardino e avendo un bassotto ci ha chiamato subito per paura che questo venisse morso. La signora inoltre è stata una segnalante modello perché per una volta è rimasta ad osservare il punto dove si trovava il serpente senza andarsene e sperare che poi noi lo ritrovassimo(impresa assai ardua se non impossibile). Il recupero è andato pertanto a buon fine e si è scoperto che era il serpente ad aver preso un morsetto (come spesso accade) dal nostro vivace amico a quattro zampe e non il contrario. Fortunatamente nulla di grave per il nostro squamoso amico che è stato poi rimesso in libertà.

CONTATTO PER SEGNALAZIONI con anche WhatsApp:

+39 366 4488368″