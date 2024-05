L’esperto Corrado Battisti: “Trattasi di Berte minori, uccelli di mare che solitamente nidificano in luoghi come l’arcipelago toscano. Non del tutto chiare le cause della loro mortalità. Sulla questione indaga l’Ispra”

Litorale, 30 carcasse di uccelli morti rivenuti nella spiaggia tra Marina di San Nicola e Passoscuro –

di Marco Di Marzio

Circa 30 carcasse di uccelli morti rivenuti contemporaneamente lungo la spiaggia del litorale laziale a nord di Roma, tra Marina di San Nicola e Passoscuro.

Scoperti nella nella giornata di ieri, trattasi di un ritrovamento molto particolare, compiuto da alcuni testimoni presenti per caso nella zona.

“Si tratta di Berte minori – dichiara alla redazione l’esperto Corrado Battisti, referente della Palude di Torre Flavia per la Città Metropolitana di Roma Capitale -, uccelli di mare che solitamente nidificano in luoghi come l’arcipelago toscano. Da qualche anno però questo genere di uccelli, in gran numero, viene a far visita anche lungo le coste laziali. Fattore che da ultimo determina anche la loro massiccia mortalità, ma per cause ancora non del tutto chiare. Sulla questione l’Ispra ha avviato l’indagine campionaria.