I Primi Calci 2015 – RIM Sport Cerveteri si aggiudicano la 6 “Florence Cup”

Brillante trasferta in terra toscana per i giovani calciatori di mister Giovanni Accardo

Proficua esperienza sotto molteplici aspetti per la compagine Primi Calci 2015 della RIM Sport Cerveteri, impegnata da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile nella sesta edizione del torneo “Florence Cup”. Un commento tecnico. I ragazzi della RIM, senza difficoltà, si adattano ai vari momenti delle partite modificando coralmente posizioni in campo, ritmi di gioco e sviluppo della manovra. La mano di Mr. Accardo si vede: la squadra è ben disposta in campo all’inizio, durante e alla fine di ogni match e non è semplice perché il campo è leggermente più stretto e i tempi di gioco sono solo 2.

Dagli spalti è evidente, sono tesi ma anche consapevoli e Mister Giovanni li schiera sempre equilibrati, non affidandosi alla sola giocata individuale, seppur nei piedi questa opzione ci sia e li tiene sempre concentrati fin dal riscaldamento per non fare regali all’avversario. Chi legge sappia che vedendoli giocare è percepibile quanto siano affiatati e lo si capisce quando c’è da soffrire…si caricano a vicenda senza disunirsi. E poi quando c’è da concretizzare… la buttano dentro ed ogni goal è una festa in campo, in panchina e sugli spalti. I baby Etruschi non sono da meno rispetto agli avversari incontrati il cui livello è realmente alto e si confrontano a viso aperto con squadre Lombarde, Venete, Campane e Toscane, ognuna con le sue caratteristiche, ma RIM usa le frecce all’arco di cui dispone e tutte le tifoserie avversarie che lasciano il campo da sconfitte, capiscono che è giusto così.

Nel dettaglio: Portiere: concentrato, quando è chiamato in causa risponde presente; Difesa: solidissima, non si distrae e non soffre mai; Centrocampo: attento in gestione e imprevedibile in costruzione; Attacco: impegna sempre mezza difesa e crea tanto. In campo si vede il lavoro che viene da lontano: chi li conosce spesso sa già come si

svilupperà un’azione in funzione dei movimenti che fanno. Nel calcio di questi ragazzi c’è la difesa che sceglie se salire con il centrale, se uscire sugli esterni o se dettare passaggi negli spazi per la punta; gli attaccanti palla al piede a volte volano verso la porta altre improvvisamente gestiscono lungo-corto e fanno salire in blocco la squadra; gli esterni in modo sistematico, cercano la giusta postura per essere fronte alla porta avversaria e scelgono quando far circolare palla e ricominciare l’azione o se puntare il marcatore, dribblare e restituire palla nello spazio per finalizzare l’azione.

I Primi Calci 2015 – RIM Sport Cerveteri si aggiudicano la 6 “Florence Cup”

Cari lettori, è giusto farvi capire che in questo torneo hanno sempre avuto gli occhi determinati di chi sarebbe uscito da quel campo solo avendo vinto, avendo dato

tutto, con lealtà e con quel sorriso ‘sdentato’ dei Primi Calci 2015.

“Un torneo prestigioso che ha rappresentato un’opportunità formativa molto importante per i nostri giovani calciatori – ha sottolineato mister Accardo a fine torneo e con il trofeo tra le braccia -. Tutti loro hanno potuto confrontarsi con i pari età di tante altre realtà calcistiche di assoluto livello, divertendosi e al contempo facendo propri i concetti di sacrificio e lavoro di squadra”. Da non dare per scontato l’impegno e il sacrificio dei dirigenti etruschi Andrea Parroccini e Antonio Consalvi che non hanno trascurato neanche un dettaglio nelle more dell’organizzazione della trasferta della loro squadra. Grazie!. Questo gruppo della RIM in particolare non è la prima volta che si contraddistingue positivamente, e le pagine di questo quotidiano ne sono memoria storica.

Un vero team, una squadra che ovunque presenzia spicca per educazione, qualità e anche per la tifoseria, genitori composti, mai fuori luogo sempre pronti a motivare e sostenere i loro figli con educazione (aspetto da non sottovalutare), insomma un vero gruppo che può fare invidia e gola alle società di calcio moderne.

Tornando al torneo, a livello globale sono state 29 le società iscritte alla Florence Cup 2024 con un totale di 141 partite giocate, divise per le 8 categorie di calcio ammesse.

Giuramento dell’Atleta Significativo in fase di presentazione del torneo il momento del Giuramento dell’Atleta, letto prima in inglese per gli ospiti stranieri, poi in italiano:

“Io, giovane calciatore, prometto di portare rispetto, amicizia e solidarietà a tutti coloro che con me condivideranno lo spirito sportivo e competitivo in queste giornate.

Prometto di essere corretto e leale, permettendo ai miei compagni ed ai miei avversari di potersi divertire serenamente. Eviterò ogni scorrettezza, accogliendo una stretta

di mano sincera. Chiedo un aiuto e un appoggio sincero a genitori e tifosi, così la mia festa sarà più completa, piacevole da ricordare e da raccontare, quando, da grande,

anch’io dovrò decidere dell’educazione dei miei figli. Auguro a tutti uno splendido torneo, nel segno dell’amicizia tra tutti noi e della purezza dello Sport”.

Le società partecipanti

Academy Livorno (LI);

Acf Foligno (PG);

Albignasego Calcio (PD);

Arcella Padova (PD);

Arcudace Palmi (RC);

Argentia (MI);

Atlanta Soccer Academy (Usa);

Bagno A Ripoli (FI);

Bisceglie (BT);

C&G Oliviero (NA);

Calvi Noale (VE);

Casellina Calcio (FI);

Cene Calcio (BG);

Citta Di Rodano (MI);

Club Sportivo Firenze (FI);

Faellese (FI);

Firenze Sud Sc (FI);

Low Ponte (RA);

Malo 1909 (VI);

Olimpia Calcio Cadorago (CO);

Porto Fuori (RA);

Rhodense (MI);

RIM Sport Cerveteri (RM);

Riozzese (MI);

Salice Vallestaffora (PV);

Sancat (FI);

Sanremese Calcio (IM);

Savosa Massagno (CHE);

Settignanese (FI)