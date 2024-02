Biselli: “L’obiettivo è quello di regalare a Fiumicino manifestazioni con un alto target qualitativo e siamo già a lavoro per i prossimi mesi”

Fiumicino, successo per Choco Italia in Tour e a maggio Gusto Italia

Si è concluso il fine settimana “goloso”, che ha coinvolto cittadini e turisti, con la manifestazione “Choco Italia in tour – Fiera del Cioccolato Artigianale & Dolcezze dall’Italia”, che si è tenuta, dal 22 al 25 febbraio, lungo via Torre Clementina a Fiumicino e che ha contato la presenza di migliaia di persone in pochi giorni, nonostante il maltempo in alcuni frangenti.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale nell’ottica di rilancio e sviluppo delle bellezze e dei prodotti tipici che rappresentano il nostro territorio. – sottolinea l’Assessore Alle Attività Produttive, Raffaello Biselli. – L’obiettivo è quello di regalare a Fiumicino manifestazioni con un alto target qualitativo e siamo già a lavoro per i prossimi mesi.

A maggio è, infatti, in programma la Fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo “Gusto Italia” in tour per la diffusione dei prodotti tipici delle regioni italiane e dell’artigianato.

Coinvolgeremo nel progetto anche le aziende locali per dare risalto alle nostre eccellenze in un contesto di alto livello, come quello proposto da Gusto Italia in tour”, con i migliori prodotti tipici delle Regioni Italiane, l’artigianato artistico e e le Creazioni Handmade.

Sarà un tripudio di sapori, colori, profumi che conquisteranno tanti visitatori e turisti. – prosegue – A giugno, stiamo invece valutando la possibilità di portare a Fiumicino la sagra del peperoncino. Il lavoro sul territorio è appena iniziato e siamo molto felici dei risultati ottenuti con Choco Italia Tour”, conclude l’Assessore Biselli.