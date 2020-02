Condividi Pin 3 Condivisioni

La consigliera regionale Michela di Biase: “Ho voluto questa norma per tutte quelle donne che si trovano a dover combattere con il carcinoma al seno, l’ho voluta perché non si sentano mutilate, l’ho voluta per fare del Lazio ancora di più una buona regione vicina alle donne”

Donne con tumore al seno, la Regione Lazio approva emendamento

“Stanotte in Consiglio regionale abbiamo approvato l’emendamento a mia firma che si occupa di interventi a favore delle donne sottoposte a mastectomia demolitiva – ricostruzione mammaria immediata, inserita all’interno del collegato 2020” – ha annunciato sui social la consigliera regionale Pd Lazio Michela Di Biase.

“Con questa norma abbiamo voluto affrontare un passaggio fondamentale per la vita delle donne colpite dal carcinoma al seno. Oggi, infatti, il cancro della mammella rappresenta uno dei tumori più frequentemente diagnosticati tra le donne soprattutto tra le più giovani. Moltissime, subiscono due interventi: uno di rimozione del seno, l’altro a distanza di tempo, di ricostruzione.

Fino a ieri la Regione prevedeva due rimborsi per un intervento che, lì ove la medicina lo consenta, dovrebbe essere contestuale. Questa questione che parrebbe solo di natura squisitamente tecnica in realtà ha un impatto pesantissimo sulle donne, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Più del 50% delle donne sottoposte alla mastectomia demolitiva rinuncia alla successiva ricostruzione per evitare lo strazio di una seconda operazione”.

Conclude – Ho voluto questa norma per tutte quelle donne che si trovano a dover combattere con il cancro al seno, l’ho voluta perché non si sentano mutilate, l’ho voluta per fare del Lazio ancora di più una buona regione vicina alle donne”.