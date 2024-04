Città di Cerveteri, “Ora non devi mollare”

Canale e Palocco, due scontri per conquistare il play out in casa

Due gare al termine del campionato e al Cerveteri, invischiato in zona play out, servono due vittorie per garantirsi lo spareggio in casa, con il quale ha due risultati a favore.

Ultimi 180 minuti con due formazioni sulla carta agevoli, domenica a Canale Monterano, retrocesso, e il 5 maggio al Galli contro il Palocco. La rincorsa alla salvezza, che è quasi impossibile ottenere direttamente, passa attraverso gli spareggi. Prima, però, ci sarà da superare a pieni voti le due gare che rimangono dopo il deludente pareggio interno di domenica, che ha evidenziato una prestazione tutt’altro che positiva, molto evanescente e priva di emozioni.

La squadra di Caputo dovrà riordinare le idee e portarsi a Canale con la carica giusta, senza farsi ingannare dalla classifica dei canalesi, che pur non giocandosi più nulla, rimangono uno scoglio da superare. Ci vuole un Cerveteri pieno di grinta e coraggio in queste settimane, le più importanti di una stagione con più ombre che luci, culminata con un finale che non era nelle previsioni alla vigilia del campionato.