Civitavecchia: nei guai un finanziere e un imprenditore del litorale –

Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure interdittive emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di O.A, appartenente al Corpo, e C.O., imprenditore del litorale, per fatti correlati alla rivelazione di notizie d’ufficio che dovevano rimanere riservate concernenti controlli in materia di lavoro sommerso.

Le indagini, condotte dal Gruppo di Civitavecchia e coordinate dalla citata Procura della Repubblica, hanno consentito di fare luce su singoli episodi in cui C.O. e ulteriori imprenditori venivano preventivamente informati in ordine all’esecuzione delle menzionate attività ispettive, riuscendo, in tal modo, a regolarizzare in tempo utile la posizione di alcuni lavoratori.

In particolare, il Gip ha disposto la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di O.A. e il divieto temporaneo di svolgere la propria attività d’impresa per C.O. in entrambi i casi per la durata di un anno.

“L’odierna operazione – spiegano le fiamme gialle – testimonia il costante impegno dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza nel contrasto a ogni condotta illecita dei funzionari pubblici, anche all’interno della stessa Amministrazione”.