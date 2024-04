Civitavecchia, Forza Italia: il nostro candidato è il gen. Paolo Poletti

“Ribadiamo con fermezza che Paolo Poletti è il candidato ufficiale per il ruolo di Sindaco del Comune di Civitavecchia designato da Forza Italia”

Il Sen. Claudio Fazzone, Coordinatore Nazionale Forza Italia e Roberto D’Ottavio, Coordinatore Cittadino Forza Italia rendono noto quanto segue.

A seguito di quanto riportato su un organo di stampa smentiamo categoricamente che ci siano consiglieri ed assessori di Forza Italia che sostengono l’autocandidatura a Sindaco di Massimiliano Grasso, iscritto a Fratelli d’Italia.

Ribadiamo con fermezza che Paolo Poletti è il candidato ufficiale per il ruolo di Sindaco del Comune di Civitavecchia designato da Forza Italia. Qualsiasi altra affermazione in merito a nomine o candidature è priva di fondamento e non rispecchia la posizione ufficiale del nostro partito.

Inoltre, prendiamo atto che oltre a non avere il nostro sostegno, il nome di Grasso non sembra essere condiviso nemmeno all’interno del suo stesso partito. Infatti, come riportato dalle cronache locali, ieri sera l’on. Andrea Volpi e il consigliere regionale Emanuela Mari, durante un’affollata manifestazione svoltasi per celebrare il primo anno della giunta regionale guidata da Francesco Rocca, hanno dichiarato che l’autocandidatura di Grasso non gode del sostegno della maggioranza del partito locale di FdI e come già rappresentato ai tavoli nazionali, non è un’opzione unitaria e condivisa dalla base.

Pertanto, è inutile tirare in ballo Forza Italia, che ha già preso una scelta diversa da tempo, quella di sostenere il candidato migliore per la comunità di Civitavecchia: Paolo Poletti, un servitore dello Stato, una persona autorevole, competente, per bene, la persona giusta per aprire una nuova stagione di buona politica in città.

Restiamo aperti al dialogo e siamo pronti a lavorare con tutte le forze civiche e politiche che condividono questi nostri obiettivi e valori, nell’interesse di una governance efficace e responsabile per Civitavecchia.

Desideriamo inoltre precisare che solo il commissario del partito, Roberto D’Ottavio, è autorizzato a parlare a nome di Forza Italia riguardo alle questioni politiche che coinvolgono il Comune di Civitavecchia. Si prega quindi di fare riferimento unicamente alle dichiarazioni provenienti da questa fonte autorevole.