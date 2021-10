Civitavecchia, da venerdì 29 ottobre parte lo Sportello Lavoro –

Parte venerdì 29 ottobre lo Sportello del Lavoro all’interno del Comune di Civitavecchia, fortemente voluto dall’Amministrazione e messo a disposizione dei cittadini che cercano lavoro e delle imprese che cercano personale.

“In un momento storico così delicato l’Amministrazione Comunale, in sinergia con la professionalità dell’Agenzia per il Lavoro Umana spa, ha deciso di sostenere i cittadini che cercano lavoro per orientarli nelle nuove dinamiche del mondo del lavoro, nella convinzione che “trovare lavoro è un lavoro” – commenta l’Assessore ai servizi sociali con delega alle politiche giovanili e alla formazione Cinzia Napoli.

“Complimenti all’assessore Napoli per un nuovo servizio gratuito a disposizione dei cittadini in questo periodo di ripartenza. Uno strumento per l’utenza dei servizi sociali, i cittadini, ma anche un modo di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. Anche le aziende potranno utilizzare personale attraverso questo strumento per trovare il personale selezionato dalla stessa Umana” ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari.

Allo Sportello potranno rivolgersi anche le imprese che cercano personale e che lo potranno individuare tra gli utenti del territorio, in un circolo virtuoso e sostenibile di incontro tra domanda e offerta.

La dottoressa Michela Miani, psicologa del lavoro, accoglierà i candidati esclusivamente per appuntamento nella sede di Fiumaretta, in via Tarquinia 30, tutti i venerdì dalle 09.30 alle 13.30.

Per ulteriori informazioni e per prendere appuntamento è possibile inviare una mail a questo indirizzo [email protected] oppure telefonare al 335 8155197.