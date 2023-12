Cerveteri, Piergentili cacciato dall’aula

Piergentili cacciato dall’aula, il Presidente del Consiglio Travaglia: “Il consigliere andava fuori dall’ordine del giorno”

Durante il Consiglio Comunale di Cerveteri di oggi, 28 dicembre, il consigliere d’opposizione Luca Piergentili è stato “cacciato” dall’aula dal Presidente del Consiglio Carmelo Travaglia. Nel corso della seduta si stava discutendo del bilancio di previsione quando il consigliere ha sollevato alcune perplessità rispetto ai progetti dell’amministrazione. In quel momento, Travaglia che reputava inopportune alcune parole del consigliere ritenute delle insinuazioni ha deciso di allontanarlo dall’aula.

Noi di Baraondanews.it abbiamo raccolto le parole dei diretti interessati. Il Presidente Travaglia, alla fine dell’assise, ha detto: “Il consigliere Piergentili andava fuori dall’ordine del giorno per cui eravamo chiamati ad approvare la delibera. L’ho invitato a restare all’interno della discussione, ma non ha voluto accettare e ha continuato a parlare sopra. Avevo chiesto un attimo di silenzio per poter spiegare, ma non ha voluto sentire ragioni al che è stato ammonito nel rispetto del regolamento. Ha continuato con frasi volgari nei confronti della presidenza e non ho potuto far meno di chiedere che si allontanasse. Lui si è rifiutato e come da regolamento ho chiamato in aiuto le forze di polizia urbana a quel punto il conigliere ha dato in escandescenza e ha fatto une sceneggiata: si è buttato per terra non volendo accettare tale decisione. Pertanto ho dovuto sospendere il consiglio, con il consigliere Piergentili sdraiato nell’aula. Una volta recuperata la situaizone abbiamo continuato in sua assenza. Naturalmente ho chiesto una relazione ai vigili dell’accaduto e mi riservo di valutare se tale comportamento possa aver leso la dignità del consiglio comunale”.

Dal canto suo, Piergentili ha risposto attraverso un video social: “Il Presidente del Consiglio mi ha detto di allontanarmi dall’aula solo perché stavo commentando le opere pubbliche di questo bilancio, stavo contestando un po’ di cose. Per 7 anni abbiamo fatto un emendamento per fare l’ampiamento del cimitero di Via dei Vignali, per 7 anni dicevano che non era una priorità. Casualmente quest’anno sono diventate priorità. Ieri sera parlando casualmente con l’assessore al bilancio Gnazi si parlava dell’isola pedonale di Piazza Aldo Moro. Va benissimo, ma se a monte e a valle non facciamo dei parcheggi alternativi per i cittadini, non si può fare. Ho citato casualmente 2 terreni. In quel momento il Presidente nel suo diritto di presidente al di sopra delle parti mi ha detto che non era inerente al bilancio. Io dico di sì. Sulla programmazione, caro presidente, io l’ho detto anche oggi non c’è anima, non c’è un’anima. Questo bilancio andiamo avanti da 7 anni alla giornata. Non c’è un minimo di programmazione, se in futuro volete fare un parcheggio lo dovete già programmare da adesso”.

Al momento della “cacciata”, il consiglio era stato interrotto e conseguentemente anche la diretta streaming sulla piattaforma del Comune. Per questo, non ci sono reperti video.