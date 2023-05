Cerveteri, la carica dei tifosi: per domenica a Ladispoli sono annunciati 150 sostenitori

Sarà il derby più importante della storia dei due club rivali

Entusiasmo a mille, la tifoseria del Cerveteri è su di giri e per domenica prossima: nel derby salvezza contro il Ladispoli sono previsti 150 tifosi verdeazzurri al seguito.

La partecipazione dei tifosi nella gara di domenica è la conferma del risveglio della città, negli ultimi anni lontana dalle sorti calcistiche. Sugli spalti del Galli si è visto il pubblico delle grandi occasioni, grazie alla società che ha lasciato l’ingresso libero, un gesto che è sinonimo di amore verso i colori.

Ora, però, spetta alla tifoseria mettersi in moto e organizzare la vicina trasferta, nella quale i cervi devono per forza di cosa vincere. Una gara che sugli spalti si annuncia piena di colori, tra due squadre che in passato, a nostra memoria, non si sono mai affrontate per un risultato così importante. C’è da dire che la cabala non è a favore dei verdeazzzuri che non vincono oltre la via Aurelia dall’aprile del 1991.

La tifoseria, quindi, è carica di aspettative, vuole essere il dodicesimo in campo. Intanto sono attese notizie da parte del Ladispoli sullo spazio riservato alla tifoseria etrusca e il costo del tagliando che dovrebbe essere di 5 euro.