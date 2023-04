Cerveteri e Borgo San Martino, le ultime speranze di salvezza arrivano nelle gare di domenica

A due gare dalla fine, i cervi dovranno vincere e battere il Maccarese, domenica mattina in trasferta e sperare, che si fermino Ladispoli e Astrea. Missione possibile, in casa verdeazzurra mister Superchi ci crede, non si dà per vinto.

“Sarà dura, ma aspettiamo la fine del campionato. A Maccarese incontreremo una formazione forte, in corsa per il secondo posto. Loro sono organizzati, hanno valori importanti in campo, anche se troveranno i miei ragazzi agguerriti, che si giocheranno la gara con la massima concentrazione”.

PROMOZIONE

Il Borgo San Martino con un piede in Prima categoria si gioca le ultime chance sul campo del Grifone. I gialloneri sono ultimi, a due punti dal play out, dove ci sono squadre pronte a combattere per ottenere gli spareggi. La sconfitta di domenica scorsa, arrivata dopo una bella prova, ha tagliato le ali alla formazione di Cataldi che sul terreno romano ha solo un risultato da conquistare. I tre punti , questa mattina, sono fondamentali, se non vitali per tentare il colpaccio del play out.