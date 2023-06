Cerveteri, dopo Moretti in arrivo un altro attaccante 

I cervi puntano a costruire una formazione da vertice per tornare in Eccellenza

Una squadra da primi posti, per tornare in due stagioni in Eccellenza. Il Cerveteri fa sul serio, non ha accusato la retrocessione. Il dg Discepolo e il presidente Lupi hanno incontri quotidianamente, ci sono diversi giocatori attenzionati, corteggiati da club che vuole.

Dopo Andrea Moretti, ecco che il Condor sta per essere affiancato da un’attaccante della sua stessa età, lo scorso anno protagonista con una formazione di Promozione con cui ha vinto il campionato.

Per ora non è trapelato nulla, ma secondo indiscrezioni si sa che è un giocatore dai piedi buoni e il fisico possente. In settimana potrebbero esserci ulteriori novità anche riguardo alle partenze visto che Galluzzo potrebbe finire a Palidoro, mentre rimane incerto il futuro di Russo e Manzari, quest’ultimo propenso ad andare in una squadra di Eccellenza.

Mister Superchi è soddisfatto dei movimenti in entrata, delle trattative che appaiono molto convincenti.

Fa. No.