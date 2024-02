Borgo San Martino, posizionato un nuovo defibrillatore all’esterno della farmacia

Bucchi: “Ringrazio il dott. Migliore per l’impegno a favore della comunità”

È stato posizionato in questi giorni presso la farmacia del Borgo nella frazione di San Martino di Cerveteri in Via Doganale n^ 108, un nuovo defibrillatore.

“La nuova apparecchiatura, che ci si augura non debba servire mai, è ha disposizione all’esterno della farmacia per eventuali emergenze h24. Per l’encomiabile iniziativa che in caso di urgenza potrebbe salvare vite umane si ringraziano; il Responsabile Dott. Bruno Migliore per il costante impegno a favore della comunità e tutto il gentile e simpatico staff della farmacia preparato anche per questo tipo di emergenza”.

Così Luigino Bucchi consigliere comunale (FDI) in un comunicato stampa.