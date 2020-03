Condividi Pin 0 Condivisioni

La Asl Roma 4 è giunta a conoscenza di un documento pubblicato sui social e condiviso attraverso WhatsApp che ha creato panico tra i cittadini.

Asl Roma 4:” È falso il documento che circola su whatsapp”

Trattasi di un documento di sintesi in accordo con i comuni sui casi posti in sorveglianza domiciliare. Non si tratta quindi di casi positivi, di questi 122, solo 3 risultano in data odierna positivi, mentre per 58 di questi sono naturalmente guariti dai loro sintomi o usciti dal periodo di isolamento perché trascorsi i giorni di incubazione. I restanti, sono costantemente in contatto con l’azienda.

È vergognoso come si sia cercato di divulgare un documento aziendale per creare panico e cattiva informazione tra i cittadini.

Chi ha condiviso il documento ha generato un procurato allarme.



In questo momento difficile per tutti non abbiamo bisogno di ignoranza ma di stringerci nella solidarietà.

È da ricordare che mentre si perde tempo a diffondere notizie errate, ci sono medici e operatori sanitari in prima linea per affrontare questa emergenza.

Si chiede pertanto di non dar seguito a informazioni che non provengono da organi istituzionali.