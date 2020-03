Condividi Pin 34 Condivisioni

Marietta Tidei: “Papà positivo al coronavirus

“Mio padre è risultato positivo al coronavirus. Fortunatamente è a casa e sta bene. Presumibilmente domani noi familiari e le persone più vicine ci sottoporremo al tampone. Per ora chiaramente ci poniamo in isolamento, come da procedura. Desidero ringraziare tutti per i tanti messaggi di vicinanza che stiamo ricevendo. Ne usciremo. Tutti”.

Così Marietta Tidei sul proprio profilo social