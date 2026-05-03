Ladispoli ha reso omaggio a De Falco con l’intitolazione di Largo Enrico De Falco

Il nuovo spazio si trova nei pressi della rotatoria tra via Latina, via Formia e via Taormina. Un punto del quartiere dove, da oggi, il suo nome resterà legato al territorio e alla memoria della comunità. Alla cerimonia erano presenti familiari, cittadini e rappresentanti istituzionali. Per il Comune di Ladispoli ha partecipato la consigliera Manuela Risso, che ha seguito l’iter amministrativo culminato con l’intitolazione.

Enrico De Falco era nato il 9 dicembre 1938 a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Si era poi trasferito a Ladispoli, dove ha vissuto fino alla scomparsa, avvenuta il 7 aprile 2014. Dopo una lunga carriera presso Fiat Auto S.p.A. di Roma, aveva ricevuto riconoscimenti importanti. Tra cui il titolo di Maestro del Lavoro e la Stella al Merito del Lavoro. Onorificenze conferite a chi si distingue per dedizione, capacità e affidabilità nel proprio percorso professionale.

A nome della famiglia, la figlia Nunzia De Falco e la moglie Antonia De Giuseppe hanno voluto ringraziare l’Amministrazione comunale. “Desidero ringraziare il Comune di Ladispoli, il sindaco Grando e in particolare la consigliera Manuela Risso per aver seguito l’iter per l’intitolazione, tanto desiderata da mia madre. Grazie per aver custodito la sua memoria”. Ladispoli consegna così alla città un nuovo luogo della memoria. Perché il nome di Enrico De Falco continui a vivere nel ricordo della sua famiglia e della comunità.