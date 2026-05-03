Lo svincolo resterà chiuso dalle 22 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 maggio. Autostrade consiglia l’ingresso a Torrimpietra

A12 Roma-Civitavecchia: chiuso, nella notte di martedì 5, l’ingresso di Cerveteri-Ladispoli verso Roma

Disagi in vista, per una notte, sull’A12 Roma-Civitavecchia. Autostrade per l’Italia informa che, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 di martedì 5 maggio alle ore 6 di mercoledì 6 maggio sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli in entrata verso Roma. La chiusura interesserà quindi soltanto l’ingresso in autostrada in direzione della Capitale. Per gli automobilisti diretti verso Roma, Autostrade consiglia in alternativa di utilizzare l’entrata di Torrimpietra.

Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi saranno diffusi attraverso i canali informativi di Autostrade per l’Italia: radio, app, sito internet, pannelli a messaggio variabile e network TV nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni è disponibile anche il call center viabilità 803.111, attivo 24 ore su 24.