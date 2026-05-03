Cerveteri, a Due Casette una iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze casearie e agricole

Si è svolta, a Due Casette, una tre giorni all’insegna dello sport, della partecipazione e della valorizzazione dei prodotti del territorio. L’iniziativa, raccontata in un post pubblicato su Facebook, è stata una fiera dedicata alla promozione dei prodotti caseari e agricoli. Frutto dell’impegno delle eccellenze del litorale nord.

Una manifestazione che ha visto anche la presenza dei cittadini e delle ASD di Tolfa e Santa Marinella. In un clima che gli organizzatori hanno definito di grande armonia e partecipazione. Non solo prodotti locali, ma anche sport e socialità. Con tanti giovani coinvolti in momenti di incontro, gioco e condivisione.

Nel post viene rivolto “un grande applauso e ringraziamento” a Fulvio Di Berardino, mister dell’ASD Cerveteri Calcio. Che è stato il promotore, capace di coinvolgere le diverse realtà presenti in questa tre giorni.

Il post segnala che all’iniziativa hanno dato supporto anche Roberto Menasci e Daniela Rum. Presenti anche Luca Quintavalle e Alina Baciu.

Una giornata che ha messo insieme territorio, sport, giovani e prodotti locali. Con l’obiettivo di valorizzare le realtà del litorale nord, e creare occasioni semplici ma concrete di partecipazione.