Dalla paura dei primi chilometri alla forza nei momenti più difficili: il legame speciale tra Ambra Mari e la sua Fiat Uno Fire 45S

Volanti Storici Ladispoli, “La mia Uno, la mia libertà”: Ambra Mari racconta ricordi, coraggio e passione –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Le automobili non sono solo mezzi di trasporto: per molti rappresentano pezzi di vita, compagne silenziose di crescita e cambiamento. Lo sa bene Ambra Mari, membro dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che racconta con emozione il legame speciale con la sua Fiat Uno.

Ambra esordisce con la semplicità di chi sta per aprire uno scrigno di ricordi. “Lei è entrata nella mia vita l’8 febbraio del 2010. Avevo 19 anni compiuti da 4 mesi e la patente presa da soli 5 mesi, quindi totalmente impaurita di condurre una Uno Fire 45S seconda serie a carburatore, una macchina un po’ ‘difficile’ per un neopatentato.”

Era già un veicolo molto datato per l’epoca, e nessun neopatentato ne avrebbe desiderato uno simile per iniziare il proprio viaggio nel mondo automobilistico. “Ma per me fu una gioia grandissima, ne ho sempre avuto un forte entusiasmo,” racconta Ambra.

Con il tempo, quella piccola utilitaria si è trasformata in una vera scuola di vita. Non solo le ha permesso di perfezionare i primi rudimenti tecnici della guida, imparando le particolarità di un motore a carburatore, ma le ha regalato soprattutto emozioni e libertà. “Ho assaporato quella voglia di vivere, di libertà e spensieratezza tipica della gioventù, la voglia di aggregazione con gli amici e di stare sempre in movimento.”

Poi, come spesso accade, la vita mette davanti a prove difficili. “Già all’età di 20 anni ho dovuto affrontare un momento molto duro e particolare, più grande di me vista la giovanissima età. Quando incontri chi ti vuole chiudere e tarpare le ali perdi qualsiasi speranza,” confida.

In quel periodo complesso, proprio quell’auto è diventata qualcosa di più di un semplice mezzo. “Lei ha contribuito a non mollare mai, a darmi la forza di andare avanti, dandomi sempre una possibilità di evasione dalla realtà che stavo vivendo.”

Oggi quella Fiat Uno non c’è più, ma il suo ricordo resta vivo e potente. “Purtroppo ad oggi non esiste più, ma io sogno sempre in grande e so già che in futuro farà di nuovo parte di me,” racconta con uno sguardo rivolto avanti.

Un sogno che ha il sapore della maturità, ma conserva intatta la stessa passione di allora. “Con una consapevolezza diversa, data l’età più matura, ma con gli stessi occhi accesi di passione che avevo ogni volta che avviavo quel piccolo ma grande motore che ha reso la storia automobilistica italiana ancora più affascinante.”

Una testimonianza autentica, che racconta non solo l’amore per un’auto storica, ma anche un percorso di crescita personale, dove libertà, forza e passione si intrecciano in modo indissolubile. Perché a volte, anche una semplice utilitaria può lasciare un segno indelebile nel cuore.