Un cane investito e lasciato ferito sulla strada. Poi i soccorsi, le cure, e una seconda possibilità. Ora per Sic si cerca una famiglia.

Cerveteri, l’appello della sindaca Gubetti per Sic, un cane investito e poi soccorso: “Cerca una casa vera”

La sindaca Elena Gubetti ha lanciato un appello sui social per Sic, un cane di circa 3-4 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto nella notte del 27 dicembre 2025. Secondo quanto raccontato nel post, l’auto correva veloce su una strada locale e non si sarebbe fermata dopo l’impatto. Sic è rimasto lì, ferito e solo. A soccorrerlo per prime sono state due ragazze. Poi altre persone si sono unite, fino all’arrivo dei soccorsi.

Da quel momento, per Sic è iniziato un percorso nuovo. La diagnosi, però, è stata pesante: la colonna vertebrale è spezzata e il cane non potrà più essere completamente indipendente. Nonostante tutto, Sic è rimasto un cane allegro, socievole e capace di trasmettere ancora grande vitalità. “Sic non ha mai smesso di fare la cosa più incredibile: sorridere”, si legge nel racconto pubblicato dalla Sindaca Gubetti.

All’inizio, proprio per il suo carattere forte e indipendente, non è stato semplice per lui accettare la nuova condizione. Giorno dopo giorno, però, Sic ha imparato di nuovo a fidarsi e ad affidarsi. Ora cerca una casa. Una famiglia che sappia accoglierlo con pazienza e amore. Guardando oltre la sua disabilità. Perché Sic, come viene sottolineato nel post, è un cane speciale. Ferito, ma non arreso. Diverso dagli altri cani nella gestione quotidiana, ma pieno di vita.

Chi fosse interessato ad avere informazioni può scrivere su WhatsApp ad Adelaide, al numero 347 819 4098.