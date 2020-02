Condividi Pin 0 Condivisioni

Il decollo da Roma il 14 febbraio del 1920, l’arrivo in Giappone dopo 112 ore di volo. All’aeroporto di Centocelle la commemorazione dell’impresa su un maxi schermo a LED “inventato” a Ladispoli

In volo da Roma a Tokio. Oggi sembra facile ma 100 anni fa si trattava di un’impresa titanica, anzi eroica. Gli aviatori italiani Arturo Ferrarin e Guido Masiero insieme ai motoristi Gino Capannini e Roberto Maretto impiegarono ben tre mesi per trasvolare dall’Italia al Giappone.

Era all’epca un’impresa mai tentata prima, pensata addirittura da Gabriele D’Annunzio insieme al poeta giapponese Harukichi Shimoi per unire idealmente i due Paesi. Il decollo dei due biplani SVA avvenne alle 11.00 del giorno di San Valentino del 1920, per affrontare i 18.000 chilometri in 30 tappe per un totale di circa 112 ore di volo sui cieli di Grecia, Siria, Iraq, Pakistan, India, Cina e Corea.

Cento anni dopo rimane forse poco della memoria di questo raid. A commemorarlo, l’Areonautica Militare Italiana, che ha realizzato proprio presso l’Aeroporto di Centocelle – intitolato all’asso dell’aviazione Francesco Baracca – la celebrazione del Raid Roma-Tokyo alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Alberto Rosso, del Presidente della Fondazione Italia/Giappone, Ambasciatore Umberto Vattani, e dell’Ambasciatore del Giappone in Italia Hiroshi Oe.

All’Aeroporto di Centocelle il Video LEDWALL ha arricchito il momento commemorativo mostrato immagini storiche, i contribuiti video dell’impresa, le tappe della trasvolata e altre animazioni di forte impatto visivo. Affinché certe immagini possano per sempre rimanere impresse nella memoria.

