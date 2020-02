Condividi Pin 1 Condivisioni

Scomparsa di Paolo De Caro, Loddo – Riceviamo e pubblichiamo

La notizia della scomparsa del grande pittore Paolo De Caro mi ha molto addolorato. Ammirato per il suo talento artistico e stimato per la sua semplicità ha esportato la sua arte in tutta Italia e all’estero. E’ stato il pittore ufficiale di Padre Pio, ma non solo.

Ci mancherà l’uomo e l’artista. Nelle sue opere scorgeremo, immortale, il suo ricordo. Un forte abbraccio alla sua famiglia.

Giuseppe Loddo