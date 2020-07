Condividi Pin 1 Condivisioni

Domani sotto i portici dalle 10 alle 12.30 e a piazza Trieste dalle 19 alle 20.30

‘Santa Marinella per il Bene Comune’, prosegue la raccolta firme –

Prosegue la raccolta firme promossa da ‘Santa Marinella per il Bene Comune’ per dire no ad alcune delle iniziative intraprese dall’amministrazione Tidei.

Cinque i quesiti referendari da sottoscrivere:

La cessione per 60 anni della zona denominata “Ex Fungo” a un privato

Cessione per 30 anni dello stabilimento “Perla del Tirreno” e spiaggia adiacente a un privato

La cessione per 30 anni del cimitero comunale a un privato (sia la struttura da costruire – spiegano – sia le concessioni del vecchio)

La cessione a un privato della gestione dei parcheggi pubblici di Santa Marinella e Santa Severa

La cessione a un privato della gestione della farmacia comunale

“Nonostante in sole 3 ore siano già state raccolte le firme che il regolamento prevede vengano raccolte in 3 mesi, il Comitato di cittadini per i referendum ‘Santa Marinella per il Bene Comune’ – spiegano – anche domani sarà per le strade della nostra città per raccogliere ulteriori sottoscrizioni”.

L’appuntamento è per domani dalle 10 alle 12.30 sotto i portici e dalle 19 alle 20.30 a piazza Trieste.