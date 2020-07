Cerveteri eventi: Molendini al Borgo aggiunge “gusto” all’Estate Caerite

Condividi Pin 21 Condivisioni

I tramonti più belli dalla terrazza affacciata sul mare. Il ristorante nel centro di Cerveteri a due passi dall’arena degli spettacoli estivi ospitati nel Parco della Legnara.

Cerveteri eventi, il cartellone di agosto dell’Estate Caerite 2020 prevede nomi importanti della musica, del teatro e della televisione. Roberto Gatto, Giorgio Tirabassi, Ascanio Celestini, Antonello Costa sono solo alcuni degli imperdibili spettacoli ospitati dal Comune di Cerveteri all’interno del Parco della Legnara, nel centro storico.

Molendini al Borgo, delizioso ristorante che sorge proprio sulla strada di ingresso al Parco della Legnara (Via Ricci), con affacci panoramico su Cerveteri e sul mare, da cui si possono vedere dei tramonti splendidi, ha voluto approfittare della propria posizione strategica per offrire qualcosa in più al pubblico degli spettacoli estivi.

“Dalla nostra terrazza panoramica affacciata sul mare – ha detto Jon Molendini, iconico testimonial di Molendini al Borgo – si possono vedere i tramonti più belli di sempre. Potrà goderne la nostra clientela che verrà a trovarci prima degli spettacoli alla Legnara. E ovviamente ci troveranno aperti anche dopo. La nostra è una città che vive di cultura e di turismo. Nel nostro piccolo, anche noi vogliamo fare qualcosa per promuoverli e per far conoscere il nostro territorio”.

Cerveteri eventi: il calendario degli spettacoli fino alla metà di Agosto

Sabato 1 Agosto: Rock Graffiti – rock live music (ingresso gratuito)

Domenica 2 Agosto: Violino sotto le Stelle – musica classica (ingresso gratuito)

Giovedì 6 Agosto: Roberto Gatto & Imperfect Trio – musica jazz (ingresso gratuito)

Venerdì 7 Agosto: Zambra Dixie Jazz Band, col Maestro Augusto Travagliati – musica jazz

Sabato 8 Agosto: Serata Mozartiana – musica classica (ingresso gratuito)

Domenica 9 Agosto: Giorgio Tirabassi – teatro (ingresso 8 euro)

Venerdì 14 Agosto: Ascanio Celestini – teatro (ingresso 8 euro)

Sabato 15 Agosto: Antonello Costa – cabaret (ingresso gratuito)

“Ci raccomandiamo – ha detto Jon Molendini – di rispettare sempre le regole di sicurezza, quindi di non dimenticare mai la propria mascherina protettiva! Per prenotare un tavolo si può contattare il 340.988.40.60“.

Estate Caerite 2020: le visite guidate nel territorio

I biglietti per gli spettacoli di Giorgio Tirabassi e Ascanio Celestini si possono acquistare presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.

Sempre presso il P.I.T. ci si può iscrivere alle meravigliose visite guidate, a cura di Artemide Guide, in luoghi suggestivi come le Cascate dei Colli Ceriti, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, il Museo Etrusco Cerite, le Monumentali Tombe dell’Ellenismo e molte altre visite.



