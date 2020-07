Condividi Pin 0 Condivisioni

Roberto Gatto, Giorgio Tirabassi, Ascanio Celestini, Antonello Costa e altri spettacoli imperdibili al Parco della Legnara, nel centro storico.

Estate Caerite 2020. Cerveteri ad Agosto offre un carnet di spettacoli, quasi tutti gratuiti, di livello e in grado di accontentare tutti i gusti. Come sempre la scenografia perfetta è offerta dal Parco della Legnara, nel centro storico di Cerveteri.

Estate Caerite 2020: Roberto Gatto, Giorgio Tirabassi, Ascanio Celestini e Antonello Costa

L’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano: “Un’estate difficile dopo la pandemia, ma Cultura e Turismo sono i nostri fiori all’occhiello e neanche questa estate abbiamo voluto rinunciare ad offrire alla cittadinanza e ai villeggianti degli eventi di qualità.Vogliamo riportare un po di normalità, in un anno davvero complicato per tutti”.

Sabato 1 Agosto: Rock Graffiti – rock live music (ingresso gratuito)

Domenica 2 Agosto: Violino sotto le Stelle – musica classica (ingresso gratuito)

Giovedì 6 Agosto: Roberto Gatto & Imperfect Trio – musica jazz (ingresso gratuito)

Venerdì 7 Agosto: Zambra Dixie Jazz Band, col Maestro Augusto Travagliati – musica jazz

Sabato 8 Agosto: Serata Mozartiana – musica classica (ingresso gratuito)

Domenica 9 Agosto: Giorgio Tirabassi – teatro (ingresso 8 euro)

Venerdì 14 Agosto: Ascanio Celestini – teatro (ingresso 8 euro)

Sabato 15 Agosto: Antonello Costa – cabaret (ingresso gratuito)

Estate Caerite 2020: spettacoli ma anche turismo e visite guidate alla scoperta del territorio

I biglietti per gli spettacoli di Giorgio Tirabassi e Ascanio Celestini si possono acquistare presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.

Sempre presso il P.I.T. ci si può iscrivere alle meravigliose visite guidate, a cura di Artemide Guide, in luoghi suggestivi come le Cascate dei Colli Ceriti, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, il Museo Etrusco Cerite, le Monumentali Tombe dell’Ellenismo e molte altre visite.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0699552637, 3534107535 e 3270168318.

Si ricorda che l’ingresso al Parco della Legnara, luogo degli spettacoli, è contingentato secondo le normative anti-covid. Obbligatorio indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del posto a sedere. Si raccomanda di osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale incaricato presente al Parco della Legnara.

L’inizio di tutti gli spettacoli è fissato per le ore 21:30.

Il grande Jazz alla Legnara: torna Roberto Gatto e il suo Imperfect Trio

Doppio appuntamento con il Jazz. Roberto Gatto, giovedì 6 agosto, e la Zambra Dixie Jazz Band di Augusto Travagliati venerdì 7 agosto. Roberto Gatto non ha bisogno di presentazioni: uno dei percussionisti più apprezzati nel panorama jazzistico italiano. Nella sua lunga carriera annovera collaborazioni con Mina, Lucio Dalla, Pino Daniele, Riccardo Cocciante e persino il Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Raffinato appuntamento musicale al Parco della Legnara a Cerveteri.

Il Teatro di qualità: Giorgio Tirabassi, Ascanio Celestini e Antonello Costa

L’Estate Caerite 2020, realizzata dal Comune di Cerveteri, cala gli assi e si appresta ad ospitare nella serata di domenica 9 agosto l’attore di teatro e di cinema Giorgio Tirabassi, l’amatissimo Ispettore Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di Polizia. Venerdì 14 agosto il grande ritorno a Cerveteri dell’attore, regista e scrittore Ascanio Celestini. Nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto, Antonello Costa, comico con oltre trent’anni di carriera trascorsi nei teatri e nelle arene più prestigiose, dove con sapienza, ironia ed originalità ha saputo dare vita a personaggi rimasti nell’immaginario collettivo di tutti.

“In questa estate così difficile e diversa rispetto a come siamo abituati a viverla nella nostra città, prosegue anche per tutto il mese di agosto il programma dell’Estate Caerite – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – continua con tre grandi artisti, noti al grande pubblico, che sicuramente sapranno impreziosire e dare lustro al nostro programma. È motivo di soddisfazione per noi poter annoverare questi nomi così importanti del mondo dello spettacolo all’interno della nostra programmazione estiva. Di questi tre spettacoli, quelli di Giorgio Tirabassi e di Ascanio Celestini prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso, a costi in ogni caso estremamente contenuti, rispettivamente 5 e 8 euro. Gratuito invece l’ingresso per Antonello Costa. Siamo inoltre già al lavoro per annunciare quanto prima altre date per la seconda parte di agosto, per trascorrere insieme, nel nostro Centro Storico, qualche serata di svago e divertimento”.

