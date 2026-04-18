Lavori di manutenzione il 20, 27, 29 e 30 aprile. Sono coinvolte anche le tratte per Nettuno, Cassino e Viterbo

Treni: modifiche alla circolazione sulla linea Roma – Civitavecchia –

Per lavori di manutenzione infrastrutturale la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione con bus.

In particolare:

lunedì 20 aprile , dalle ore 11.10 alle ore 13.40, per lavori nella stazione di Nettuno alcuni treni della linea FL8 Roma – Nettuno saranno cancellati. Attivo servizio con bus tra Padiglione e Nettuno e viceversa;

, dalle ore 11.10 alle ore 13.40, per lavori nella stazione di Nettuno alcuni treni della linea FL8 Roma – Nettuno saranno cancellati. Attivo servizio con bus tra Padiglione e Nettuno e viceversa; lunedì 27 aprile , dalle ore 10.40 alle ore 13.10, per lavori tra Anagni e Morolo, alcuni treni della linea FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio con bus tra Colleferro e Frosinone, Frosinone e Ciampino, Colleferro e Cassino;

, dalle ore 10.40 alle ore 13.10, per lavori tra Anagni e Morolo, alcuni treni della linea FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio con bus tra Colleferro e Frosinone, Frosinone e Ciampino, Colleferro e Cassino; mercoledì 29 aprile , dalle ore 10.00 alle ore 13.20, per lavori nelle stazioni di Roma Aurelia e e dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ambito Civitavecchia i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia subiranno modifiche e/o cancellazioni;

, dalle ore 10.00 alle ore 13.20, per lavori nelle stazioni di Roma Aurelia e e dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ambito Civitavecchia i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia subiranno modifiche e/o cancellazioni; giovedì 30 aprile, dalle ore 10.50 alle 13.50, per lavori nella stazione Viterbo Porta Fiorentina, alcuni treni della linea Viterbo – Orte – Roma subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio con bus tra Viterbo e Attigliano.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.