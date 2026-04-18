Boxe spettacolo a Ladispoli: domani Malvitano sfida Escobar.

Appuntamento alle ore 21.00 presso la palestra Boxe Ladispoli: ingresso 10 euro
La boxe torna protagonista a Ladispoli con una serata imperdibile in programma domenica presso la palestra della Boxe Ladispoli, in via Messico 12. Protagonista atteso è il campione dei pesi leggeri Cristian “El Toro” Malvitano, che affronterà l’argentino Sergio Javier Escobar in un match decisivo per il suo percorso sportivo.
Spazio anche ai giovani talenti locali, tra cui Valerio Di Rocco, pronto al suo secondo incontro da professionista, insieme ad altri pugili emergenti della palestra. L’evento, organizzato dal maestro Fabio Filippini, inizierà alle ore 18 e promette spettacolo fino alle 21. Ingresso al costo di 10 euro, direttamente all’entrata.