Sono interessati Civitavecchia nord e Santa Marinella Santa Severa per lavori

A12: chiusi due svincoli tra lunedì notte e martedì mattina –

Sulla A12 Roma – Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa l’entrata di Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto.

Nelle stesse ore e negli stessi giorni, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare: in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli; in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.